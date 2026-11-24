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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, mesajında helikopter kazasında 5 askerin şehit olduğu haberinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Hasanov, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek ailelerinin acısını paylaştığını ve yakınlarına başsağlığı dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA