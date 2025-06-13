Azerbaycan'dan Dezenformasyon Açıklaması

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, bazı medya organlarında yer alan ve Azerbaycan'ın etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiği yönündeki iddiaların asılsız ve tamamen uydurma olduğunu belirterek, bu tür haberleri kesin bir dille reddetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan " Azerbaycan'ın, etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiği" yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Hacıyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında, Azerbaycan'ın, etnik Azerbaycanlıları İsrail adına İran'a ajan olarak yerleştirdiğine dair tamamen uydurma ve asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür saçma ve hayal ürünü iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Bu tarz iddiaların kasıtlı dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Bu tür uydurma haberleri ve temelsiz suçlamaları kesin bir şekilde reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada Azerbaycan'ın, İran'a İsrail adına Azerbaycan kökenli şahısları ajan olarak yerleştirdiğine dair paylaşımlar yapılmıştı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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