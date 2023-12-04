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Azerbaycan'da Türkiye'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

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Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ADA Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Türkiye'nin Uzun Hikayesi: Cumhuriyet'in ilk Yüzyılı' fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ADA Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Uzun Hikayesi: Cumhuriyet'in ilk Yüzyılı" fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

ADA Üniversitesi'ndeki serginin açılışına, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmailzade, açılıştaki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan tarihi zaferin, Türkiye topraklarını özgürlüğe kavuşturduğunu söyledi.

İsmailzade, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından Türkiye'nin çok ciddi gelişim sürecine girdiğini anlattı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin ebedi olduğunu vurgulayan İsmailzade, "Son yıllarda Türkiye-Azerbaycan kardeşliği genişleyerek Türkçe konuşan diğer devletleri de kapsadı. Türkçe konuşan devletlerin birliği hızla gelişiyor. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak' diye açıklamalar yapılıyor. Ben bu düşünceye katılıyorum ve inanıyorum çünkü bugün Türkçe konuşan halkların genel anlamıyla gelişmesine tanık oluyoruz. Bu sürecin merkezinde ve temelinde kardeş Türkiye yer alıyor." diye konuştu.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ise "Türkiye'nin Uzun Hikayesi: Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" sergisinde, Türkiye'nin geçirdiği kültürel, bilimsel değişim ve dönüşümün fotoğraflarla anlatıldığını söyledi.

Karakılıç, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında opera, tiyatro, musiki ve kültür merkezleri açılırken, üniversiteler, aşı, uçak, silah, kumaş fabrikaları ve çeşitli sahalarda bilim ve teknoloji merkezleri de hızla açılmıştır. Sonraki yıllarda bu kültürel değişme büyük bir ivme kazanmıştır. Bugünkü modern Türkiye'nin dünya çapında kültürel ve teknolojik devrimi 100 yıllık birikimin sonucudur. Son yirmi yıldır Türkiye, her alanda teknolojik ve kültürel ihracatı ile bütün dünyada ekosistem oluşturmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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