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Azerbaycan'da Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Toplantısı Yapıldı

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Şuşa'da düzenlenen toplantıya Türk ülkelerinden arkeologlar katıldı. Toplantıda, Türk halklarının tarihi ve kültürel değerlerine yönelik araştırmalar ele alındı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, Türk Dünyası Arkeoloji Araştırma Enstitüleri ve Merkezleri Birliğinin (ARICA) toplantısı düzenlendi.

Türk Akademisi tarafından Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Antropoloji Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, Türk ülkelerinin önde gelen arkeologları ve uzmanları bir araya geldi.

Toplantıya, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev'in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan ve Tataristan (Rusya Federasyonu) bilim enstitüleri ve arkeoloji merkezleri başkanları katıldı.

Mustafayev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Akademisinin Türk halklarının tarihi ve kültürünün çeşitli yönlerine ilişkin kapsamlı araştırmalar yaptığını belirtti.

Türk halklarının dini inançlarını, tarihi olaylarını ve kültürel kimliğini yansıtan önemli mimari ve arkeolojik eserlerin tespitini amaçlayan "Türk Dünyası Kutsal Coğrafyası" projesini yürüttüklerini kaydeden Mustafayev, akademi tarafından yürütülen son arkeolojik kazılar hususunda bilgi verdi.

Mustafayev, arkeoloji alanında uluslararası işbirliğinin koordine edilmesinin önemine de dikkati çekerek, Türk Akademisinin, ARICA'nın sekretaryası olarak da hizmet verdiğini bildirdi.

Akademinin, üye ülkeler arasında ortak projelerin uygulandığı etkili platforma dönüşmesi için aktif olarak çalıştıklarını belirten Mustafayev, radyokarbon tarihleme için ortak laboratuvar oluşturulmasını önerdi.

Kazakistanlı ünlü arkeologlar Alkey Margulan'ın doğumunun 120. yıl dönümü ve Kemel Akişev'in doğumunun 100. yıl dönümüne ithaf edilen etkinlikte, arkeologların ortak keşif ve araştırma olasılıkları müzakere edildi.

Toplantıda, temel işbirliği alanlarını ve Türk dünyasında arkeolojik araştırmaların geliştirilmesine yönelik diğer adımları belirleyen Sonuç Bildirgesi imzalandı.

Katılımcılar, toplantının yanı sıra Karabağ bölgesindeki arkeolojik alanları ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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