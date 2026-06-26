Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü geçit törenleriyle kutlandı

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun kuruluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü'de tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Harp Okulu öğrencileri ile subaylar, Bakü'nün ana cadde ve sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Askeri Bando Takımı da seslendirdiği marşlarla korteje eşlik etti. Güzergah boyunca toplanan çok sayıda vatandaş, askerleri selamlayarak kutlamalara destek verdi.

Silahlı Kuvvetler Günü etkinlikleri kapsamında Bakü'nün yanı sıra Gence, Nahçıvan, Berde, Hankendi, Laçın ve Şuşa'da da askeri geçit törenleri düzenlendi.

Azerbaycan'da milli ordunun kurulmasına ilişkin karar, ülkenin 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmesinden kısa süre sonra, 26 Haziran'da alınmıştı.

Eski Rus ordusunda görev yapmış Azerbaycanlı subayların öncülüğünde oluşturulan milli ordu, Osmanlı Devleti tarafından gönderilen Kafkas İslam Ordusu'nun desteğiyle Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik silahlı gruplarının işgalinden kurtarmıştı.