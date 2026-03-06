Haberler

Azerbaycan'da, Bayraktar TB2 uzmanlık kursu ilk mezunlarını verdi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren Bayraktar Teknoloji Azerbaycan Uçuş Hazırlığı Eğitim Merkezi ilk mezunlarını verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 sistemi uzmanlarının yetiştirildiği kursun ilk mezuniyet töreni düzenlendi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Törende konuşan Tümgeneral Hasan Elövsedov, kursu başarıyla tamamlamaları dolayısıyla mezunları Savunma Bakanlığı adına tebrik ederek başarılar diledi.

Programın sonunda kursu tamamlayan personele sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
