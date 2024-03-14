- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin düzenlediği 11. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarafından kabul edildi.

Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin dünyada artan prestijine vurgu yaparak, uluslararası konuların münazara edildiği önemli bir platform olduğunu belirtti. 11. Küresel Bakü Forumu'nun başarılı olacağına olan güvenini ifade eden Yıldırım, Azerbaycan'ın desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini vurgulayan Aliyev, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri dile getirdi.