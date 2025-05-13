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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Kabul Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Kabul Etti
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere kardeş ülke Azerbaycan'a gitti. Bakan Yaşar Güler ilk olarak Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı. Görüşmede Bakan Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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