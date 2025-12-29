Kastamonu'da UMKE ekipleri kar nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalar için seferber oldu
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan iki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından zorlu kış şartlarında hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, kalp pili olan hastaya evinde müdahale etti ve ardından ikinci bir ihbarla KOAH hastasını da ambulansa nakletti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 hasta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) hastaneye ulaştırıldı.
Azdavay ilçesi Alacık Kocağaç Mahallesi'nden 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar ile harekete geçen ekipler, zorlu kış şartlarında hastaya ulaştı.
Kalp pili bulunan hastaya ilk müdahaleyi evinde yapan ekipler daha sonra ambulansa naklini sağladı.
UMKE ekiplerine ikinci ihbar ise Alacık Yayla Mahallesi'nden geldi.
KOAH hastası için tekrar yola çıkan ekipler ilk tedavinin ardından hastayı ambulansa ulaştırdı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel