Azak Denizi'nde kuru yük gemisinin batması sonucu 1 kişi öldü
Azak Denizi'nde buğday taşıyan 'Volgo-Balt' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Kurtulan 9 kişiye tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor.
Rusya tarafından ilhak edilen Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nde buğday taşıyan "Volgo-Balt" isimli kuru yük gemisinin battığını belirtti.
Mürettebattan Rus vatandaşı 9 kişinin kurtulduğunu kaydeden Saldo, "1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp. Denizcilere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Saldo, geminin batmasının nedeninin araştırıldığını ifade etti.