Haberler

Azak Denizi'nde kuru yük gemisinin batması sonucu 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azak Denizi'nde buğday taşıyan 'Volgo-Balt' isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Kurtulan 9 kişiye tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor.

Azak Denizi'nde kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya tarafından ilhak edilen Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nde buğday taşıyan "Volgo-Balt" isimli kuru yük gemisinin battığını belirtti.

Mürettebattan Rus vatandaşı 9 kişinin kurtulduğunu kaydeden Saldo, "1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp. Denizcilere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Saldo, geminin batmasının nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

