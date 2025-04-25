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Ayyüce Türkeş Taş, Gülnar İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Ayyüce Türkeş Taş, Gülnar İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Gülnar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine katkılarına değindi. Ziyarette İYİ Parti Mersin Milletvekili ve İl Başkanı da yer aldı.

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, partisinin Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Taş, İYİ Parti Gülnar İlçe Başkanı Müslüme Türe ve partililerce karşılandı.

Burada konuşan Taş, babası Alparslan Türkeş'in Türk siyasetine ve milliyetçilik düşüncesine katkı sağladığını söyledi.

Ayyüce Türkeş Taş'a ziyaretinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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