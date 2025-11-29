Haberler

Ayvalık'ta Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Sağanak hava nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı yollar ulaşıma kapandı. İtfaiye ve belediye ekipleri taşkınlara müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Ayvalık'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu. Murateli köyü girişindeki yol, su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkınlara müdahale ederek su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

