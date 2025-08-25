Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapmaktan hüküm giyen 1 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişiyi yakaladı.

Şahsın üst aramasında, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek de ele geçirildi.