Ayvalık'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapmaktan aranan bir kişiyi yakaladı. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapmaktan hüküm giyen 1 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgiye göre; Narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişiyi yakaladı.
Şahsın üst aramasında, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek de ele geçirildi.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel