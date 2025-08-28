Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Y. yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 265 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Y'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinden ve ikametinde yapılan aramada 265 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel