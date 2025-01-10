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Ayvalık'ta Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Ayvalık'ta Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tırla çarpışması sonucu sürücü Sabri Murat Çakır yaşamını yitirdi. Yaralanan tır sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sabri Murat Çakır idaresindeki 10 BBP 99 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Ayvalık Altınova Mahallesi mevkisinde Fahri Yalazı yönetimindeki 02 AEK 516 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce otomobilden çıkartılan sürücü Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü Yalazı ise sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonucu bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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