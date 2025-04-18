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Ayvalık’ta 'Köklerden Balıkesir'e' Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

Ayvalık’ta 'Köklerden Balıkesir'e' Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Köklerden Balıkesir'e' adlı proje etkinliği, çeşitli sergi ve yarışmalarla gerçekleşti. Etkinlikte, çevre kirliliği, geri dönüşüm ve deniz ekosistemi konularında hazırlanan projeler sergilendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Köklerden Balıkesir'e" adlı proje gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen projenin açılışına Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de katıldı.

Etkinlikte ilçedeki okullarda öğrenciler tarafından hazırlanan "çevre kirliliğinin etkileri ve deniz ekosistemi", "geri dönüşüm ve Ayvalık" konulu sergiler, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın ev sahipliğinde gezildi.

Deniz kabuğundan el sanatları, mesleki eğitime yönelik tanıtımlar, geleneksel balıkçılık ve denizcilik faaliyetleri, Denizcilik Lisesi gemi bakımı ve uygulamalarına ait çalışmaların da sergilendiği etkinlik, en iyi tatlar yarışması ve ödül töreniyle sona erdi.

Etkinlikte konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Ayvalık'ta okullarda öğrencilerin ürettikleri eserleri son derece başarılı bulduğunu belirterek, okulların öğretmenlerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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