Balıkesir'de kaçak içki operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak içki satışı yapan iki şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte içki ve içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin kentte kaçak içki satışı yaptığını tespit etti.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte kaçak içki ile içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya