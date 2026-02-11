Haberler

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 tutuklama, yabancı uyruklu 3 kadın kurtarıldı
Güncelleme:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın, deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın ise kurtarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, kurtarılan 3 kadın deport edilmek üzere Bandırma Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, fuhşa aracılık edip, kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler E.A., A.E. ve K.E.'nin Özbekistan uyruklu K.Y. ve F.B. ile Kırgızistan uyruklu M.I.'yı fuhşa zorladıkları, erkeklerle cinsel ilişkiye girmeleri için yer temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kadınlarla ilişkiye girecek kişileri adreslerinden alıp, tekrar götürerek ulaşımlarını sağladıkları da tespit edildi.

Gerekli delil ve bilgilerin toplanmasının ardından önceki gün; Ayvalık Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kadınları fuhşa zorlayıp, aracılık ettikleri belirlenen şüpheli E.A., A.E. ve K.E. ile fuhuş yaptıkları belirlene yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

Şüpheliler ve fuhşa zorlanan kadınların üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen para ve suçta kullandıkları değerlendirilen cep telefonlarına el konuldu. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından deport edilmek üzere Bandırma Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 3 şüpheli ise bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
