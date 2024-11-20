Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 2 İnsan Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM birimi ekipleri, Ayvalık ilçesinde 2 araca yönelik yaptıkları operasyonda ilçenin kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, göçmenlerle birlikte insan taciri oldukları şüphesiyle İ.A. (39) ve M.D. (27) gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu iki araç ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin TL'ye de el konuldu.

İ.A. ve M.D. isimli insan kaçakçılığı zanlıları, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.