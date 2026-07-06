Ayvalık'ta çöplükte yangın
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde köpek çiftliği yakınındaki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLER 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde köpek çiftliği yakınındaki çöplük alanda çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 11 kişilik ekip ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 10 kişilik ekiple müdahale edildi. Alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.30 sıralarında kontrol altındı. Çöplükte soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı