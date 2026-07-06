Haberler

Ayvalık'ta çöplükte yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde köpek çiftliği yakınındaki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

ALEVLER 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde köpek çiftliği yakınındaki çöplük alanda çıkan yangına, 4 itfaiye aracı, 11 kişilik ekip ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 10 kişilik ekiple müdahale edildi. Alevler, 1 saatlik çaba sonucu saat 13.30 sıralarında kontrol altındı. Çöplükte soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!

Galler Prensesi Kate Middleton Zirveye Tırmandı!
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi