Balıkesir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye gönderilen "KB-115" Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.