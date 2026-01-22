Balıkesir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Lastik botta bulunan migranlar, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildikten sonra Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye gönderilen "KB-115" Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel