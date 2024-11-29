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Ayvalık'ta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık'ta 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki biri çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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