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Ayvalık ilçesindeki 17 plaj mavi bayrak aldı

Ayvalık ilçesindeki 17 plaj mavi bayrak aldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle 17 plaj, TÜRÇEV tarafından verilen Mavi Bayrak Ödülü'nü aldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu başarının çevre koruma ve sürdürülebilir turizm anlayışının sonucu olduğunu belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen törenle toplam 17 mavi bayrak plajlarda göndere çekildi.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri'nde Ayvalık, 17 mavi bayrak aldı.

Ayvalık Belediyesinin işlettiği Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Altınova Kum Ada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle Mavi Bayraklar göndere çekildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, elde edilen başarının çevreyi koruma, deniz temizliği ve sürdürülebilir turizm anlayışının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Birden fazla plajın mavi bayrak almaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirten Ergin, "Balıkesir'de en fazla mavi bayrağa sahip ilçe Ayvalık'tır. Bu başarı, doğal güzelliklerimizi koruma konusundaki kararlılığımızın en somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Mavi bayrak programının temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kalite gösterge olduğunu ifade eden Ergin, belediye olarak çevreye duyarlı çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürerek bu başarıyı geleceğe taşımaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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