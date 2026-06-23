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Ayvalık'ın Su Mirası Gün Yüzüne Çıktı

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Ayvalık'ın tarihi su kültürünü ve yapılarını gözler önüne seren Ayvalık Su Mirası Sergisi, kent belleğine ilgi duyan herkesi bekliyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ın geçmişten bugüne uzanan su kültürünü ve tarihsel birikimini gözler önüne seren Ayvalık Su Mirası Sergisi, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Sergisi Geçici Sergi Salonu'nda açılan sergi, kentin hafızasında önemli bir yer tutan çeşmeler, kuyular, sarnıçlar ve su yollarını görünür kılarak ziyaretçilere kapsamlı bir bakış sunuyor.

Sergi, yalnızca Ayvalık'ın suyla kurduğu tarihsel ilişkiyi belgelemekle kalmıyor; geçmişten bugüne aktarılan bilgi ve deneyimlerin bugün yaşanan su sorunlarına çözüm üretme konusunda nasıl ilham verebileceğine de dikkati çekiyor.

Kentin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturan su yapılarının izini süren Ayvalık Su Mirası Sergisi, tarih, çevre ve kent belleğine ilgi duyan tüm ziyaretçileri Ayvalık'ın suyla şekillenen geçmişini keşfetmeye davet ediyor.

Kaynak: ANKA
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