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Ayvalık Cunda'da Üçkuyular'dan seyir terasına kadar kıyı ve çevre temizliği yapıldı

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Ayvalık Cunda'da Üçkuyular'dan seyir terasına kadar kıyı ve çevre temizliği yapıldı
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Balıkesir Ayvalık'ta Dünya Çevre Temizlik Günü ve Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında gönüllüler ve kurum çalışanları kıyı temizliği yaptı. Cunda Adası'nda Üçkuyular'dan seyir terasına kadar süren çalışmada atıklar toplandı; yetkililer kirletmemek gerektiğini vurguladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gönüllülerin ve kurum çalışanlarının katılımıyla kıyı ve çevre temizliği gerçekleştirildi.

Cunda Adası Üçkuyular mevkisinden seyir terasına kadar yapılan temizlik çalışmalarında bölgede vakit geçiren kişilerin geride bıraktığı çeşitli atıklar toplandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın korunmasının ortak bir insanlık sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Dünya Çevre Temizlik Günü ve Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında gönüllülerle temizlik çalışması yürüttüklerini anlatan Ergin, "Bu güzellikleri bu güzel haliyle bırakmak lazım. Önce kendimize sonra çevremize saygı göstermemiz gerekir." dedi.

Setur Marina Müdürü Süleyman Ercan da denizlerin ve kıyıların ekosistem için taşıdığı hayati öneme işaret ederek, "Bu temizlik etkinlikleri farkındalık yaratmak için çok önemli ama asıl olan hiç kirletmemek. Umuyorum geleceğin kuşaklarının eğitimiyle beraber bunu başarabileceğiz." diye konuştu.

TEMA Vakfı Ayvalık Sorumlusu Barış Dağdelen de Ayvalık'ın maviyle yeşilin buluştuğu dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Biz, önemli olan temizlemek değil, kirletmemek diyoruz. Tüm Ayvalıklıları ve misafirleri duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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