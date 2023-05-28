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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oy kullandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oy kullandı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu'nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Başkan Ergin; "Ülkemizin geleceği için, eşim Canan Ergin ile birlikte oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. " mesajı verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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