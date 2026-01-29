Ayvalık Anadolu Lisesi'nden Kültürel Mirasa Anlamlı Katkı

(BALIKESİR) - Ayvalık Anadolu Lisesi UNESCO Kültürel Miras Kulübü öğrencileri, kentin kültürel değerlerinin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlayan Müzem Ayvalık Projesi'ne sundukları katkılar dolayısıyla katılım belgeleriyle onurlandırıldı.

Kültürel miras bilincini genç yaşta içselleştiren öğrenciler, proje kapsamında Ayvalık'ın tarihsel ve kültürel zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarıyla takdir topladı. Alan Başkanlığı yetkilileri, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın ve sorumluluk bilincinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Projeye emek veren öğrenciler ile danışman öğretmenleri tebrik edilirken, Ayvalık'ın kültürel mirasına sundukları değerli katkılar için teşekkür edildi. Öğrencilere belgeleri, Ayvalık Alan Başkanı Berrin Akın Akbüber tarafından takdim edildi.