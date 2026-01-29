Haberler

Ayvalık Anadolu Lisesi'nden Kültürel Mirasa Anlamlı Katkı

Ayvalık Anadolu Lisesi UNESCO Kültürel Miras Kulübü öğrencileri, Müzem Ayvalık Projesi'ne katkılarından dolayı katılım belgeleriyle onurlandırıldı. Öğrenciler, kent kültürel değerlerinin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlayan projede önemli sorumluluklar üstlendi.

Kültürel miras bilincini genç yaşta içselleştiren öğrenciler, proje kapsamında Ayvalık'ın tarihsel ve kültürel zenginliklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalarıyla takdir topladı. Alan Başkanlığı yetkilileri, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın ve sorumluluk bilincinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Projeye emek veren öğrenciler ile danışman öğretmenleri tebrik edilirken, Ayvalık'ın kültürel mirasına sundukları değerli katkılar için teşekkür edildi. Öğrencilere belgeleri, Ayvalık Alan Başkanı Berrin Akın Akbüber tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
