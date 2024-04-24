Ayvalık açıklarında yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. Gruplar, Midilli Adası'na doğru seyreden 2 lastik botla tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler Cunda Adası'na getirildi ve insani yardımlar yapıldı. İşlem başlatılan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.
İlçede konuşlu Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvalık açıklarında ayrı bölgelerde 2 lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden gruplar tespit edildi.
Bu bölgelere ulaşan "TCSG-905", "TCSG-6"ve "KB-115" ekipleri, 71 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında 20 çocuğun bulunduğu düzensiz göçmenler, Ayvalık ilçesi sınırlarındaki Cunda Adası'na getirildi.
Yabancı uyruklulara, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.