Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında 2 ayrı noktada kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bottaki toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

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