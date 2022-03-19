Ayvalık açıklarında lastik bottaki 60 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında 2 ayrı noktada kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 ayrı lastik bottaki toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.