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Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Yunanistan Balıkesir Güncel Haberler

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