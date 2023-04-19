Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik "TCSG-28" botuyla lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.