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Ayvalı Mahallesi'nde Su Kanalı Sel Felaketine Neden Oluyor

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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yeni inşa edilen su kanalı, mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı. Su taşkınları nedeniyle birçok ev ve bahçe zarar gördü, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Mahalle sakinleri tedirgin

Su kanalı inşası sonrası sel felaketi vatandaşları korkutuyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, yeni inşa edilen su kanalının neden olduğu selin ardından büyük bir korku yaşıyor. Mahalle sakinleri, kanalın dar inşa edilmesinden dolayı su taşkınlarına yol açtığını ve bu durumun köyde ciddi hasarlara neden olduğunu belirtiyorlar.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel olayında, mahalledeki birçok ev ve bahçe su altında kaldı. Suyun taşması sonucu bazı evlerin temelleri zarar gördü, bahçelerdeki tarım ürünleri ise kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, bu felaketin inşaat sürecinde alınmayan gerekli önlemler ve kanalın yanlış tasarımından kaynaklandığını öne sürüyorlar.

Mahalle halkı, su kanalının inşaatına başlandığı günden beri endişe içinde yaşadıklarını belirtiyor. Yapılan çalışmaların yetersiz ve dikkatsiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, yetkililerden duruma acil çözüm bekliyor. Bazı aileler, eğer bu durum düzeltilmezse köyü terk etmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Ayvalı Mahallesi'nin sakinleri, yaşadıkları tedirginliği ifade ederek "Bu felaketi yaşamadan önce yetkililere defalarca söyledik, ama dinlemediler. Kanal bu şekilde inşa edilmemeliydi. Bir daha böyle bir olayla karşılaşmaktan korkuyoruz" diye konuştular.

Mahalledeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerel yönetimin durumu değerlendirmek üzere bir toplantı yapması bekleniyor. Vatandaşlar, yapılan yanlışların bir an önce düzeltilmesini ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Ayvalı Mahallesi'nde Su Kanalı Sel Felaketine Neden Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Güncel

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