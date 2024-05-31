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Ayvacık'ta Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottaki 11 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 11 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 11 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün motor arızası yapan lastik bottakilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 11 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Ege Ayvacık Göçmen Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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