Ayvacık'ta Eynel köyündeki çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Eynel köyünde Eynel İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Köy okulunda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri Eray Şencan öncülüğünde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak bayram coşkusunu yaşadı.

Okul müdürü Samet Koca ise etkinliğin, çocukların milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA / Ebru Şencan
