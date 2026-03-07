Haberler

Ayvacık'ta çocuklar için teravih sonrası sürpriz etkinlik düzenlendi

Ayvacık'ta çocuklar için teravih sonrası sürpriz etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen teravihe etkinliklerinde çocuklar için sürpriz aktiviteler gerçekleştirildi. Din görevlileri Nasrettin Hoca kılığına girerek fıkralar anlattı, cami girişinde hediyeler verildi ve pamuk helva ikram edildi. Ayvacık İlçe Müftüsü, etkinliğin amacının çocukların cami sevgisini pekiştirmek olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde teravihe gelen çocuklar için namaz sonrasında sürpriz etkinlikler düzenlendi.

Ayvacık İlçe Müftülüğü tarafından Ayvacık Fatih Cami'nde düzenlenen programda teravih namazına gelen çocuklar için sürpriz etkinlikler yapıldı.

Program kapsamında din görevlileri Nasrettin Hoca kılığına girerek çocuklara fıkra anlattı.

Caminin 2. katından cami içerisine onlarca balon bırakılarak çocukların eğlenmesi sağlandı.

Çocuklara namazın ardından sonrası çeşitli hediyeler verildi.

Cami girişinde ayakkabılarının içine bırakılan hediyeleri gören çocuklar sevinç yaşadı. Ayrıca cami çıkışında da çocuklara pamuk helva da ikram edildi.

Ayvacık İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır, AA muhabirine, çocukların cami sevgisinin pekiştirilmesi ve ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması amaçlandığını söyledi.

Çocukları velileriyle camilerimize davet ettiklerini anlatan Bayındır, şöyle konuştu:

"Teravih namazını hep birlikte kıldık. O manevi havayı aralardaki salavatları hep birlikte iştirak ederek yaptık. Çocuklara da dokunacak şeyler yapmak istedik. Onlara bir takım hediyeler hazırladık. Nasrettin Hoca namaz sonrasında misafirimiz oldu. Onları eğlendirdi. Daha sonra balon havuzunda ilahiler eşliğinde çocukların eğlenmesini sağladı. Çıkışta da ayakkabılarına koyduğumuz küçük hediyelerle de onları mutlu etmeye çalıştık. Amacımız ramazan ile ilgili teravih ile ilgili camilerle ilgili çocuklarımızın bilinç altında olumlu duygulara sahip olması, yeşermesi ve gelecekte de davranışlarını bilinç altındaki bu güzel düşüncelerin yönlendirmesi."

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde