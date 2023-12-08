Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Çanakkale'de fırtına uyarısı kentte etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında ise denizde hortum oluştu. Denizde oluşan dev hortum Babakale Limanında, Gökhan Kuklat tarafından görüntülendi.
- Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Çanakkale'de fırtına uyarısı kentte etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında ise denizde hortum oluştu.
Denizde oluşan dev hortum Babakale Limanında, Gökhan Kuklat tarafından görüntülendi.