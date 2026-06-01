Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 14'ü çocuk, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları "KB-103" ve "KB-76" tarafından lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.