Haberler

Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri farklı okul binasında eğitime yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından öğretmen ve öğrenciler, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında yeniden dersbaşı yaptı.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından öğretmen ve öğrenciler, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında yeniden dersbaşı yaptı.

Okulda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Adnan Göktürk Yeşil, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül ve Bayram Nabi Şişik için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Bazı öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, velilerden bazıları öğrenciler sınıflarına girene kadar okul önünde bekledi.

Okul Müdürü Cemal Kocabey, törende yaptığı konuşmada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Kocabey, "Yeni yuvanıza hoş geldiniz. İnşallah burada huzur içerisinde bir dönem geçirmeniz için başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere biz okul yöneticileri elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler yeni sınıflarına girerek dersbaşı yaptı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da okulda görev aldı.

Velilerden Bülent İmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını okula getirdiğini söyledi.

Büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayan İmalı, "Hayatını kaybeden kardeşlerimiz, hepsi bizim evlatlarımız. Hepsine üzüldük. Allah annelerine, babalarına sabırlar versin. Ölenler bizim çocuklarımız olabilirdi. Deprem sonrasında bir deprem daha yaşadık. Bizi çok derinden üzdü. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını Allah'tan temenni ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Berinay Bolat da saldırıdan etkilendiklerinin altını çizerek, "Yaşananlar bizim için zor. Yeni okulda güvenliğin daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmiş, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
