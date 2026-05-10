AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, huzurevindeki annelerle buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, huzurevindeki annelerle bir araya geldi.

Gürcan, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, buradaki annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyarette, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Gürcan, annelerle sohbet etti.

Büyüklerin hayır dualarını almanın kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade eden Gürcan, toplumun temelini oluşturan annelerin her zaman en büyük değeri hak ettiğini vurguladı.

Gürcan, "Hayatları boyunca sevgi, fedakarlık ve emekle ailelerini ayakta tutan tüm annelerimiz başımızın tacıdır. Annelerimizin gönüllerine dokunabilmek, onların duasını alabilmek bizim için büyük bir mutluluktur." ifadelerini kullandı.