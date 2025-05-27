Ayşen Gruda, 'Adile' Filminde Elif Nur Kerkük Tarafından Canlandırılıyor

Ayşen Gruda, 'Adile' Filminde Elif Nur Kerkük Tarafından Canlandırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BKM yapımı 'Adile' filminde, ünlü sanatçı Ayşen Gruda'yı Elif Nur Kerkük canlandırıyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde Adile Naşit'in yaşamı ve dönemin sinema ile tiyatro dünyası yeniden canlanıyor. Kerkük, Gruda'nın filmlerini inceleyerek rolüne hazırlanıyor.

Adile Naşit'in hayatını ele alan BKM yapımı "Adile" filminde, sanatçı Ayşen Gruda'yı oyuncu Elif Nur Kerkük canlandıracak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Çağan Irmak, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği filmin çekimleri devam ediyor.

Filmde Adile Naşit'in yaşamı üzerinden bir dönemin sinema ve tiyatro dünyası yeniden canlanırken, o dönemin simge oyuncularından biri olan Gruda da oyuncu Kerkük'ün yorumuyla beyaz perdeye taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkük, rolüne hazırlanırken yalnızca Gruda'nın filmlerini değil, skeçlerini ve röportajlarını da izlediğini belirterek, "Oynadığı ve ulaşabildiğim her şeyi izledim. Her rolde ayrı bir karaktere bürünmüş olması ve her karaktere işlediği farklı nüanslarıyla gerçekten inanılmaz." ifadesini kullandı.

Ayşen Gruda ile 2018'de bir projede birlikte çalıştıklarını aktaran Kerkük, "İlk defa bir role çalışırken gerçek birini canlandırmanın ne kadar keyifli ama bir o kadar da zor olduğunu fark ettim. Diksiyonunda zamanın getirdiği detaylar ve harfleri karakteristik söyleyişi üzerine oldukça dikkatle çalıştım. Umarım hakkını vermişimdir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Yarıda kalan maçta yapılan anons gündem oldu

Yarıda kalan maçta yapılan anonsa bakar mısınız
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar

Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar! İşte verilen ceza
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.