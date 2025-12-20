Aysel öğretmen eğitim dünyasının Nobel'inde Türkiye'yi temsil ediyor

ANTALYA'nın Aksu ilçesinin kırsal Solak Mahallesi'nde ilkokulda müdür olarak görev yapan Aysel Şener (45), eğitim dünyasının Nobel'i olarak anılan Global Teacher Prize'da 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu yarışmada finale kalan tek Türk öğretmen oldu. Şener, " Türkiye'nin orada görünmesi beni tarif edilemez şekilde mutlu etti. Ben şu an 50'ye girdim ve Türkiye'nin adı orada gözüküyor ya zaten yarışmayı kazanmış gibi hissediyorum" dedi.

Aksu ilçesindeki Solak İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan öğretmen Aysel Şener, eğitim alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Global Teacher Prize'da büyük başarıya imza attı. Amerikan Varkey Vakfı tarafından düzenlenen ve 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu yarışmada Şener finale kalan 50 öğretmen arasına girerek, Türkiye'yi temsil eden tek eğitimci oldu. Şubat 2026'da Dubai'de yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek olan yarışmanın birincisine ise 1 milyon dolar ödül verilecek.

'ZATEN KAZANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

2023 yılında da Antalya'da 'Yılın Öğretmeni' seçilen Aysel Şener, "Türkiye'nin orada görünmesi beni tarif edilemez şekilde mutlu etti. Ben şu an 50'ye girdim ve Türkiye'nin adı orada gözüküyor ya ben zaten yarışmayı kazanmış gibi hissediyorum" diye konuştu.

'İYİLİK DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRİR'

Yarışmada birinci olan öğretmene 1 milyon dolar ödül verileceğini belirten Aysel Şener, "Yüzde 50'sini direkt kanserle mücadele eden vakıflara bağışlamak istiyorum. Gerisini ise kimsesiz kız çocuklarının okuması için kullanmak istiyorum çünkü bu dünyada geçiciyiz ve ben iyiliğin iyileştirici gücüne inanıyorum. İyilik dünyayı güzelleştirir" dedi.

Aysel Şener, eğitim hayatına Adana'da bir köyde birleştirilmiş sınıfta başladığını belirterek, "Köyümüzde ortaokul yoktu. Ortaokula gidebilmek için her gün 4 kilometre yürürdüm. Babam bana hep 'Kızım sen yeter ki oku, ceketimi satar yine okuturum' derdi" dedi. Zor şartlarda büyümenin, meslek hayatındaki bakış açısını şekillendirdiğini anlatan Şener, sınıfa her girdiğinde öğrencilerinin gözlerine bakarak, o gün hangi sorunlarla mücadele ettiklerini anlamaya çalıştığını söyledi.

22 YILDA ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

Meslek hayatında 22 yılı geride bırakan Şener, eğitimde fırsat eşitliği, salgın hastalıklar, susuzluk, çevre, sıfır atık ve sürdürülebilirlik konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi yürüttüğünü ifade etti. Projelerle sınırlı sayıda çocuğa ulaşabildiğini fark edince, daha fazla çocuğa dokunabilmek için hikaye kitapları yazmaya başladığını belirten Şener, "Çocuklar hikayelerle kendilerini güvende hissediyor, umut etmeyi öğreniyor" dedi.

'İYİLİĞİN BULAŞICI GÜCÜNE İNANARAK YETİŞTİRİYORUM'

Son kitabı 'Rengarenk Düşler'in tasarruf bilinci üzerine kurgulandığını aktaran Şener, kitabın gelirini tamamen lösemili çocuklara bağışlayacağını söyledi. Şener, "Elektrik, su, ekmek. Tasarruf küçük yaşta öğrenilmeli. Ben çocuklarımı iyiliğin bulaşıcı gücüne inanarak yetiştiriyorum" dedi. Öğrencileriyle huzurevleri, hayvan barınakları ve komşuluk ilişkilerine yönelik etkinlikler düzenlediğini anlatan Şener, eğitimi bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını vurguladı.