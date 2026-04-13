Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Haber Videosunu İzle
Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Batman’ın Gercüş ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan öğretmen Ayşegül Yıldırım, mesaiye gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınlarının ihbarıyla kapısı kırılarak girilen evinde ölü bulundu; kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Öğretmen Ayşegül Yıldırım (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Gercüş Koçak Ortaokulu’nda 7 yıldır görev yapan Türkçe Öğretmeni Ayşegül Yıldırım’dan hafta sonu haber alamayan meslektaşları ve yakınları, bugün mesaiye gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Yıldırım telefonlara cevap vermeyince arkadaşları, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki kaldığı eve gitti. 

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİREN EKİPLER... 

Kapının açılmaması üzerine Ayşegül Yıldırım’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Yıldırım’ın cansız bedeniyle karşılaştı. 

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
