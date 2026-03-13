Haberler

Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Kanlı not paylaşımının ardından evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve fenomen Ayşegül Eraslan'ın katıldığı "İşte Benim Stilim" yarışmasında aniden ağlamaya başladığı anlar yeniden hatırlandı. Eraslan'ın programda ağlayarak, "Ben her şeyi içinde biriktiren bir insan olduğum için doluyorum bazen" dediği anlar yürek burktu.

  • Ayşegül Eraslan, 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan bir moda tasarımcısıdır.
  • Ayşegül Eraslan, sosyal medya paylaşımlarının ardından evinde ölü bulundu.
  • Polis, Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından evinde ölü bulunması kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, Eraslan’ın geçmişte katıldığı programdaki duygusal anları yeniden gündeme geldi.

YARIŞMADA ANİDEN AĞLAMAYA BAŞLADI

Yarışma sırasında bir anda gözyaşlarına hakim olamayan Eraslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ben her şeyi içinde biriktiren bir insan olduğum için, doluyorum bazen. Olabiliyor, bazen böyle duygular geliyor. Görüyorsunuz ben öyle kolaylıkla ağlayan bir insan hiç değilim zaten. İstemsiz bir şekilde oluyor, tutamıyorum.”

“BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM”

Eraslan’ın ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından paylaştığı not da dikkat çekti. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.”

“ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM”

Eraslan’ın bir diğer paylaşımında ise oldukça çarpıcı ifadeler kullandığı görüldü. Fenomen isim notunda şu sözlere yer verdi:

“Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim, çok şiddetle büyüdüm çok.”

İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Eraslan'ın şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. 

