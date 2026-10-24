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Ayşegül Aldinç, Fişekhane konserinde sevilen şarkılarını 2 saat seslendirdi

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Türk pop müziği sanatçısı Ayşegül Aldinç, Fişekhane'deki konserinde 'Haberi Yok' ile sahneye çıktı ve 'Anladım Ben Seni', 'Beni Hatırla' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Aldinç, sahnede 2 saat kalarak anılarını anlattı ve kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

Türk pop müziği sanatçısı Ayşegül Aldinç, Fişekhane'deki konserinde sanatseverlerle buluştu.

"Haberi Yok" adlı şarkıyla konserine başlayan sanatçı, "Anladım Ben Seni", "Beni Hatırla", "Bir Tek Gördüğüm", "Durum Leyla", "Kara Sevda" ve "Hayır" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Sanat dünyasında yaşadığı çeşitli anılarını da anlatan Aldinç, gelenlere teşekkür ederek, "Sanki ben sizi evimin salonuna davet etmişim, orada size konser veriyorum gibi bir ortam. Sevgili müzikseverler, canım dostlarım benim, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Burada olmanızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Sanatçı, 2 saat kaldığı sahnede performansıyla uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA
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