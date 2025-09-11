Haberler

Ayşe Sula Köseoğlu Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Ayşe Sula Köseoğlu Elazığ'da Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu ve yerel parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Köseoğlu, Keban ilçesini ziyaret etti.

Köseoğlu, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç ve partililer karşıladı.

Daha sonra Ağın ilçesine geçen Köseoğlu, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli tarafından karşılandı.

Köseoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Bunu hiç beklemiyordu! Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı

Fener'den kovulan Mourinho hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.