Ayşe Sula Köseoğlu Elazığ'da Temaslarda Bulundu
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu ve yerel parti yöneticileriyle bir araya geldi.
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Köseoğlu, Keban ilçesini ziyaret etti.
Köseoğlu, AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç ve partililer karşıladı.
Daha sonra Ağın ilçesine geçen Köseoğlu, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli tarafından karşılandı.
Köseoğlu, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı da ziyaret etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel