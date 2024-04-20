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Ayşe Kulin'e Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü

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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 18. kez Ayşe Kulin kazandı. Ödül töreninde konuşan Kulin, daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

(İSTANBUL) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü'nün yıldönümünde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü 18.si Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin'e verildi. Kültür Üniversitesi Bakırköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, yönetim kurulu üyeleri, şube temsilcileri ve gönüllüler katıldı. Törende konuşan Yüksel, "Çağdaş ve laik bir Türkiye için çalışmaktan geri kalmayacağız", Ayşe Kulin de "Daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için üretmeye, çalışmaya ve anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

PROF. DR. YÜKSEL: "ÇAĞDAŞ VE LAİK BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAKTAN GERİ KALMAYACAĞIZ"

Sunuculuğunu Can Coşkun'un yaptığı ve yoğun bir katılım ile gerçekleşen ödül töreninin açış konuşmasını Prof. Dr. Ayşe Yüksel yaptı. Atatürk ilke ve devrimleri ile cumhuriyetin ışığında çalışmaya devam edeceklerini belirten Yüksel, "Bu yıl değerli yazarımız Ayşe Kulin, laiklik anısına verdiğimiz Cumhuriyet Ödülü'nü almaya hak kazandı. Çok mutlu ve gururluyuz. Ayşe Kulin ülkemizin en önemli yazarlarından birisi ve Atatürk'ün bir evladı. Hayatı boyunca Atatürk'e borcunu ödemek için çalıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkan Hocamız ile tanışarak hayatını kitaplaştıran, kardelenleri yazan kıymetli bir yazarımız. Onun kıymetli çalışmalarını Cumhuriyet Ödülü ile taçlandırmak bizim için çok önemliydi. Biz Cumhuriyet sayesinde bugün buradayız. Cumhuriyet kazanımlarını her zaman ve her koşulda savunacak, bu doğrultuda mücadele etmeye devam edeceğiz. Çağdaş ve laik bir Türkiye için çalışmaktan geri kalmayacağız. Gecemiz güzel anılarla taçlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

AYŞE KULİN: BİZE BIRAKILAN EN BÜYÜK MİRASI, CUMHURİYET'İ İLELEBET SAVUNACAĞIZ"

18. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü kazanan yazar ve gazeteci Ayşe Kulin ise ödülün bugüne kadar layık görüldüğü tüm ödüllerin en değerlisi olduğunu belirterek Çağdaş Yaşam ailesine teşekkür etti ve "Bugün benim için çok özel bir gündü. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye için bir mucizedir ve ben bugün bir mucizenin ödülünü aldım. Bize bırakılan bu büyük mirası, Cumhuriyet'i ilelebet savunacağız. Daha çağdaş, daha aydınlık ve laik bir Türkiye için üretmeye, çalışmaya ve anlatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Törende; Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, da "Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyet başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Tören, Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası tarafından gerçekleştirilen klasik müzik dinletisi ile son buldu.

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nü kazananların kronolojik listesi şöyle:

2007: Muazzez İlmiye Çığ

2008: Fazıl Say

2009: Sabih Kanadoğlu

2010: Dr. Rıza Türmen 2011: Prof. Dr. Yıldız Kenter

2012: Gülriz Sururi ve Genco Erkal

2013: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

2014: Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu

2015: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

2016: Prof. Dr. Doğan Kuban

2017: Doç. Dr. Ümit Kocasakal

2018: Prof. Dr. İlber Ortaylı

2019: Müjdat Gezen

2020: Prof. Dr. Yücel Aşkın

Prof. Dr. Mehmet Haberal

Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran

Prof. Dr. Ferit Bernay

2021: Prof. Dr. Emre Kongar

2022: Ataol Behramoğlu

2023: Prof. Dr. İonna Kuçuradi

2024: Ayşe Kulin

Kaynak: ANKA / Güncel

Ayşe Kulin Türkiye Edebiyat Kültür Sanat Güncel Haberler

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