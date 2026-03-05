Darendeli öğrenciler Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti
Ayşe Ilıcak Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliyedeki cami, kütüphane, müze ve Somuncu Baba hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ayhan İşcen