Darendeli öğrenciler Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret etti

Ayşe Ilıcak Anaokulu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliyedeki cami, kütüphane, müze ve Somuncu Baba hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı ziyarette öğrencilere, külliyedeki cami, kütüphane, müze ve Somuncu Baba hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
