Üye Girişi
Haberler

Ayşe Böhürler, Hacılar Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette AK Parti heyeti de yer aldı. Özdoğan, birlik ve destekle Hacılar'ı modern bir şehir haline getirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve beraberindeki heyet, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Böhürler'in yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, il başkan yardımcıları, İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Çevrim ve ilçe teşkilatı katıldı.

Böhürler, ziyarette belediyenin yeni hizmet binasının ilçeye ve Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdoğan da "Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızın destekleriyle Hacılar'ı modern bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Birlikte olmanın gücüyle ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için koşmaya devam edeceğiz. Kendilerine katkı, destek ve ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Böhürler ve beraberindeler, daha sonra Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret ederek yılkı atlarını izleyip, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

Yerel Haberler Bilal Özdoğan Ayşe Böhürler Milletvekili Belediye Politika AK Parti Hacılar kayseri Güncel Yaşam

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!
title