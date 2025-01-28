Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı. Barım'ın, hakkında çıkan 'kaset arşivi' iddialarını yalanladığı öğrenildi.

50'yi aşkın ünlü ismin menajerliği yapan Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Hakkında başlatılan soruşturmada Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu tespit edilmişti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İfadesinde, Gezi Parkı'na bir ya da iki kez gittiğini dile getiren Ayşe Barım, eylemlerde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla veya topluluklarla bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Barım'a hakkında daha önce ortaya çıkan 'oyuncuların kaset arşivi' iddiaları da soruldu.

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Ayşe Barım bu soruya şu yanıtı verdi:

'Ben 2017 yılında Belçika'ya gitmedim. Gent şehrini hiç görmedim. Başında çıkan 'evimde hepsinin kaseti var siz rahat olun, Gezi'de ne yaptıysam şimdi daha iyisini yapacağım elleri mahkum' şeklinde haberler iftiradır.

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