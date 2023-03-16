Ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsle çok sayıda araca çarparak ortalığı birbirine katan Erhan Yöndemir'in (54), ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yanına gitmek için yola çıktığı belirlendi.

İSTANBUL'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsle çok sayıda araca çarparak ortalığı birbirine katan Erhan Yöndemir'in (54), ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenince yanına gitmek için yola çıktığı belirlendi.

Olay, Pendik, D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde polisin takibi ile başladı. Erhan Yöndemir'in kullandığı 41 J 4293 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde görevli özel halk midibüsü, Pendik D-100 Karayolu'nda giderken aynı yönde giden araçlara çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Araçları hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber vererek kaçan otobüsün peşine takıldı. Bir süre sonra bu takibe polis de katıldı.

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Olayın ardından konuyla ilgili başlatılan incelemelerde Erhan Yöndemir'in, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin hamile olduğunu öğrenmesi üzerine Bahçelievler'deki eşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Yöndemir'in olay esnasında aşırı alkollü olduğu belirtildi. 4 ayrı suçtan da kaydı bulunan Erhan Yöndemir'in çıkarıldığı mahkemece " Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.